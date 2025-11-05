В Рязанской области с начала года нашли 36 фальшивых купюр

В два раза меньше, чем год назад, обнаружили банкнот номинала 5 000 рублей — 17 штук. 15 купюр были фальшивыми тысячерублевыми, еще четыре — двухтысячными. При этом, по данным регионального отделения Банка России, по сравнению с прошлым годом выросло число поддельных банкнот иностранных государств. За девять месяцев обнаружено 10 фальшивых купюр номиналом 100 долларов США и одна номиналом 50 долларов.

