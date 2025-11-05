В Рязанской области рыбак поймал «щучью мать»

Щуку мужчина выловил из Оки. Он отметил, что после фото отпустил рыбу обратно в воду. «После нескольких фото и купания её в подсаке, чтобы убедится, что с ней всё хорошо и можно отпускать, она показала нам, как хочет жить, пытаясь выпрыгнуть из подсака. И вот в этот момент, опустив подсак ниже к воде, эта красавица красивым прыжком выпрыгнула и поплыла в родные просторы», — написал рязанец. Фото со страницы Владимира Волка «Вконтакте»