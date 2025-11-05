В Рязанской области произошла авария
По словам очевидцев, ДТП произошло 5 ноября на улице Карла Маркса в Скопине. Судя по кадрам, около светофора столкнулись легковушка и «ГАЗель». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошла авария. Кадры разместили в Telegram-канале «Скопин народный».
