В Рязанской области произошла авария

По словам очевидцев, ДТП произошло 5 ноября на улице Карла Маркса в Скопине. Судя по кадрам, около светофора столкнулись легковушка и «ГАЗель». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.