В Рязанской области насмерть сбили 33-летнего москвича

ДТП произошло 4 ноября, примерно в 21:45, на 116-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». По предварительной информации полицейских, 41-летний житель поселка Сараи, управляя автомобилем «Джили», наехал на 33-летнего жителя Московской области. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.