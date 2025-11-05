В Рязанской области на несколько часов закроют движение по мосту через Оку

В четверг, 6 ноября, проезд по мосту через Оку в районе села Троица Спасского района закроют с 10:00 до 13:00. «Приносим извинения за временные неудобства. Просьба учитывать данную информацию при планировании поездок», — отметили в минтрансе.

