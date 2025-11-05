В Рязанской области 63 родителя наказаны за то, что оставили детей без присмотра

В выходные дни в Рязанской области полиция провела рейды для выявления и пресечения нарушений, совершенных подростками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В итоге 63 родителя были наказаны за то, что оставили своих детей без присмотра. Также полицейские обнаружили 5 случаев, когда подростки употребляли алкоголь, и пресекли мелкое хулиганство. Четыре взрослых человека получили штрафы за то, что предлагали подросткам алкоголь и сигареты. В Рыбновском районе работник магазина был наказан за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Кроме того, двое подростков были замечены за нарушением правил дорожного движения. Отмечается, что рейды продолжатся.

