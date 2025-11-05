В Рязани зафиксировали 4 превышения вредных веществ в воздухе

Нарушения фиксировали 27, 31 октября и 2 и 3 ноября. в Дашково-Песочне. Стационарный пост наблюдения выявил превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,08 ПДКмр, 1.55 ПДКмр, 3,82 ПДКмр, 1,6 ПДКмр. В других районах города превышений не зафиксировали.