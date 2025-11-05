В Рязани водитель создал аварийную ситуацию на перекрестке

Инцидент произошел на пересечении улицы Советской Армии и Касимовского шоссе. Mazda проехала на запрещающий сигнал светофора и создала аварийную ситуацию. Автор видео успел среагировать и предотвратить столкновение.