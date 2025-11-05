В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки

ДТП произошло вечером в среду, 5 ноября, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Легковушка столкнулась с маршруткой. Информации о пострадавших нет. На месте образовалась пробка.