В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки
ДТП произошло вечером в среду, 5 ноября, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Легковушка столкнулась с маршруткой. Информации о пострадавших нет. На месте образовалась пробка.
В Рязани произошло ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
