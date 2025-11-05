В Рязани начали снимать художественный фильм о молодежи
В Рязани начали снимать художественный фильм о молодежи «Путь будущего». Об этом сообщается на сайте комитета по делам молодежи.
Главные роли в картине сыграют рязанцы в возрасте от 14 до 22 лет.
Фильм — история о девочке Саше и ее брате Юре. Им приходится столкнуться с трудностями, чтобы найти призвание.
Премьера фильма состоится 5 декабря.
Возрастное ограничение — 6+