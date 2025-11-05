В Рязани начали снимать художественный фильм о молодежи

Главные роли в картине сыграют рязанцы в возрасте от 14 до 22 лет. Фильм — история о девочке Саше и ее брате Юре. Им приходится столкнуться с трудностями, чтобы найти призвание. Премьера фильма состоится 5 декабря.

В Рязани начали снимать художественный фильм о молодежи «Путь будущего». Об этом сообщается на сайте комитета по делам молодежи.

Главные роли в картине сыграют рязанцы в возрасте от 14 до 22 лет.

Фильм — история о девочке Саше и ее брате Юре. Им приходится столкнуться с трудностями, чтобы найти призвание.

Премьера фильма состоится 5 декабря.

Возрастное ограничение — 6+