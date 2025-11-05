В Рязани 87-летняя пенсионерка скончалась после ДТП

Авария случилась 1 ноября, примерно в 10:05, около дома № 14 на улице Интернациональная. Полицейские предварительно установили, что 18-летний местный житель на «Ладе» сбил 87-летнюю рязанку. В результате происшествия пешеход скончалась в медучреждении. Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

