В Рязани 5 и 6 ноября отключат холодную воду

В Рязани 5 и 6 ноября отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет с 14:00 5 числа до 22:00 6 ноября по следующим адресам:

3-й район 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.

Кроме того, 5 ноября отключили воду до 17:00: