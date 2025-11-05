В Рязани 5 и 6 ноября отключат холодную воду
В Рязани 5 и 6 ноября отключат холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет с 14:00 5 числа до 22:00 6 ноября по следующим адресам:
- 3-й район 46, 46 корп.1, 47, 47а, 48, 48а, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 55, 60, 61, 62.
Кроме того, 5 ноября отключили воду до 17:00:
- площадь Димитрова 4;
- Чкалова 16.