В России заявили, что Украина перешла на новый этап «Истощение»

Кризис в финансовой сфере, удары российских военных по объектам энергетики и ультиматумы Европы привели к тому, что Украина находится на грани катастрофы. Страна испытывает трудности не только на фронте, где военные «вынуждены метаться, пытаясь заткнуть дыры», но и за пределами линии боевого соприкосновения.

В России заявили, что Украина перешла на новый этап «Истощение». Об этом сообщил военный обозреватель Илья Головнев.

По его словам, кризис в финансовой сфере, удары российских военных по объектам энергетики и ультиматумы Европы привели к тому, что Украина находится на грани катастрофы.

Головнев обратил внимание на то, что Украина испытывает трудности не только на фронте, где военные «вынуждены метаться, пытаясь заткнуть дыры», но и за пределами линии боевого соприкосновения.