В России предложили ввести «черный список» для авиадебоширов
В России действуют лёгкие наказания в отношении авиадебоширов — штрафы не превышают 1,5 тысячи рублей. Чтобы решить эту проблему, нужны более строгие меры, включая «чёрные списки» пассажиров с запретом на перелёты на определённое время.
В России предложили ввести «черный список» для авиадебоширов. Об этом заявил НСН главред портала Avia.ru Роман Гусаров.
По его словам, в России действуют лёгкие наказания в отношении авиадебоширов — штрафы не превышают 1,5 тысячи рублей.
Чтобы решить эту проблему, нужны более строгие меры, включая «чёрные списки» пассажиров с запретом на перелёты на определённое время.