В России предложили ввести «черный список» для авиадебоширов

В России действуют лёгкие наказания в отношении авиадебоширов — штрафы не превышают 1,5 тысячи рублей. Чтобы решить эту проблему, нужны более строгие меры, включая «чёрные списки» пассажиров с запретом на перелёты на определённое время.