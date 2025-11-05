В России появятся новые детские сим-карты

Минцифры РФ анонсировало введение детских сим-карт, которые позволят родителям отслеживать местоположение своих детей без необходимости подачи официального заявления. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает URA.ru. По словам министра, такие сим-карты можно будет оформить по желанию родителей и они будут иметь встроенные безопасные ограничения. Например, если ребенок попытается зарегистрироваться в социальных сетях с использованием такого номера, он не сможет этого сделать.

Минцифры РФ анонсировало введение детских сим-карт, которые позволят родителям отслеживать местоположение своих детей без необходимости подачи официального заявления. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передает URA.ru.

По словам министра, такие сим-карты можно будет оформить по желанию родителей и они будут иметь встроенные безопасные ограничения.

Например, если ребенок попытается зарегистрироваться в социальных сетях с использованием такого номера, он не сможет этого сделать.