В работе рязанских УК снова нашли нарушения

На прошлой неделе инспекторы региональной госжилинспекции провели в Октябрьском и Советском районах Рязани рейды и проверили уборку территорий многоквартирных домов. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе облправительства. Во время рейдов инспекторы нашли нарушения на улицах Колхозная дома №№ 11, 12, Маяковского, дома №№ 7, 10. Отмечается, что на контейнерных площадках и прилегающих территориях складировали строительный и древесный мусор, шины. Управляющим компаниям, обсуживающим многоквартирные дома, выдадут предостережения.

Иллюстративное фото