Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:00
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 656
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 242
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В праздничные выходные в Рязанской области поймали 19 пьяных водителей
Шесть водителей отказались проходить медосвидетельствование. На них составили административные материалы. Также полицейские остановили 12 человек, которые сели за руль пьяными повторно. Кроме того, во время рейдов поймали восемь пешеходов-нарушителей, 17 водителей без «прав». Установлено семь нарушений, связанных с перевозкой детей.

В праздничные выходные в Рязанской области прошли рейды, во время которых поймали 19 пьяных водителей. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Шесть водителей отказались проходить медосвидетельствование. На них составили административные материалы.

Также полицейские остановили 12 человек, которые сели за руль пьяными повторно.

Кроме того, во время рейдов поймали восемь пешеходов-нарушителей, 17 водителей без «прав». Установлено семь нарушений, связанных с перевозкой детей.