В праздничные выходные в Рязанской области поймали 19 пьяных водителей

В праздничные выходные в Рязанской области прошли рейды, во время которых поймали 19 пьяных водителей. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Шесть водителей отказались проходить медосвидетельствование. На них составили административные материалы.

Также полицейские остановили 12 человек, которые сели за руль пьяными повторно.

Кроме того, во время рейдов поймали восемь пешеходов-нарушителей, 17 водителей без «прав». Установлено семь нарушений, связанных с перевозкой детей.