В поселке Лесной Рязанской области зажжен Вечный огонь

В поселке Лесной Шиловского района в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, зажжен Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе компании ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

В мероприятии участвовали председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов, глава администрации Лесновского поселения Андрей Тимохин, директор филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в Касимовском районе Алексей Ивашкин, местные жители, участники СВО, юнармейцы.

Мемориал в Парке Победы посвящен воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Для подключения Вечного огня построен газопровод протяженностью 65,5 м, установлено газогорелочное устройство, выполнены пусконаладочные работы.

Это шестой Вечный огонь на территории Рязанской области, который зажегся в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром». Ранее к сетевому газу подключили мемориалы в поселках Александро-Невский, Шилово, Сапожок и в городах Касимов и Кораблино.

«Война унесла жизни 180 тысяч рязанских бойцов, в том числе и жителей поселка Лесной. Этот мемориал посвящен их подвигу. И наш священный долг — беречь и передавать из поколения в поколение память о героях», — отметил Алексей Ивашкин.