В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что украинская армия лишилась около 1460 боевиков.
ВС РФ освободили 24 здания в Гнатовке и Роге в ДНР, поразили цех сборки дронов, склады боеприпасов и объекты энергетики.
Средства ПВО сбили четыре снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника.