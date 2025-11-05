В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

Отмечается, что украинская армия лишилась около 1460 боевиков. ВС РФ освободили 24 здания в Гнатовке и Роге в ДНР, поразили цех сборки дронов, склады боеприпасов и объекты энергетики. Средства ПВО сбили четыре снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника.

