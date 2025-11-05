Минобороны России прокомментировало недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о «зачистке» в Купянске, заявив, что он утратил связь с реальностью и не осознает истинного положения дел на фронте. Об этом сообщил «Абзац».
В Telegram-канале ведомства утверждается, что Зеленский понимает безысходность ситуации и пытается скрыть правду о тяжелых потерях украинских вооруженных сил.
По мнению Минобороны, президент Украины пытается обмануть своих граждан и западных союзников, чтобы продолжать получать финансовую поддержку.
«Ценой гибели в котлах тысяч солдат ВСУ он пытается скрывать правду», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее запретил въезд иностранным и украинским СМИ на освобожденные Россией территории, что может свидетельствовать о попытках контролировать информацию о ситуации на фронте.