В Рязанской области при аварии погиб 40-летний мужчина

В ночь на 2 ноября в Клепиковском районе на 446-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ. 36-летний касимовец за рулем автомобиля «Фиат Дукато» сбил 40-летнего мужчину. В итоге пешеход скончался. На данный момент проводится проверка всех обстоятельств.