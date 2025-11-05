Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 80.89 -0.09 02/11
ЦБ EUR 93.38 -0.01 02/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:00
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 656
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 242
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали упростить получение соцвыплат для малоимущих граждан
В Госдуму внесен законопроект, предложенный Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, предусматривающий автоматическое продление социальных выплат для малоимущих семей и одиноких граждан. Инициатива упростит получение помощи, отменив необходимость подачи повторных заявлений, если нет данных об улучшении материального положения. Миронов отметил, что текущая практика ведёт к потере поддержки из-за пропуска сроков по уважительным причинам, что снижает эффективность системы и нарушает права граждан. При этом органы соцзащиты сохранят право запросить дополнительные документы при необходимости.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает автоматическое продление социальных выплат для малоимущих семей и одиноких граждан. Инициатива была разработана председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым и главой комитета по развитию гражданского общества Яной Лантратовой.

Законопроект призван значительно упростить юридическую процедуру получения социальной помощи. «Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении материального положения граждан», — отметил Миронов в интервью 360.ru.

Парламентарий подчеркнул, что многие россияне теряют государственную поддержку из-за пропуска сроков подачи заявлений по уважительным причинам, включая проблемы со здоровьем. Он считает, что существующая практика нарушает права граждан и снижает эффективность системы социальной защиты. В то же время, органы соцзащиты сохранят право запрашивать дополнительные документы о финансовом положении семей при необходимости.