В Госдуме призвали упростить получение соцвыплат для малоимущих граждан

В Госдуму внесен законопроект, предложенный Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, предусматривающий автоматическое продление социальных выплат для малоимущих семей и одиноких граждан. Инициатива упростит получение помощи, отменив необходимость подачи повторных заявлений, если нет данных об улучшении материального положения. Миронов отметил, что текущая практика ведёт к потере поддержки из-за пропуска сроков по уважительным причинам, что снижает эффективность системы и нарушает права граждан. При этом органы соцзащиты сохранят право запросить дополнительные документы при необходимости.

