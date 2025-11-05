В Госдуме предложили проверять нянь через «Госуслуги»

Сервис для проверки нянь на «Госуслугах» предлагают создать в Госдуме. Депутаты отметили, что сейчас у граждан нет возможности проверить информацию о домашних помощниках через официальные сервисы. Из-за этого семья вынуждена доверять постороннему человеку.