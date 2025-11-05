В Госдуме поддержали молодежь, уставшую от работы

Депутат Госдумы Александр Толмачев высказался в защиту молодежи, которая устала от работы. Об этом пишет Life.ru. Он сказал, что молодое поколение не является ленивым, а просто реагирует на стресс и быстро меняющиеся условия на рынке труда. По мнению Толмачева, многие молодые люди ищут возможность отдохнуть и развиваться, потому что рынок труда меняется из-за новых технологий, таких как искусственный интеллект и интернет. Он отметил, что важно, чтобы молодежь сохраняла свои навыки и стремление к росту, даже если они делают перерыв. Депутат считает, что государство должно поддерживать молодежь, чтобы она не выгорала на работе и чувствовала уверенность в будущем.

