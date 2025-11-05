В Челябинске в диване нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями

В Челябинске в диване нашли тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. Об этом сообщило РИА Новости.

Днем 3 ноября в квартире дома по улице 250-летия Челябинска в диване собственники жилья нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями.

Установлено, что квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, пятилетней девочке, чье тело нашли в диване в квартире Челябинска, нанесли четыре ножевых ранения в грудь, она погибла более 10 дней назад.

Кроме того, по данным собеседника агентства, известно, что женщина была в разводе, в Челябинске работала мастером маникюра.

4 ноября женщину задержали. После случившегося она скрылась в Башкирии.

Возбуждено уголовное дело.