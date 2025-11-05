У бывшего вице-губернатора Грекова конфисковали имущество на 70,4 млн рублей

У бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова конфисковали имущество на 70,4 млн рублей. Информацию опубликовали в газете «Панорама города».

Кроме имущества, у него также конфисковали 80,6 млн рублей. Отмечается, что данная сумма соответствует полученному в ходе преступления доходу. Напомним, в мае 2025 года бывшему вице-губернатору вынесли приговор.

Суд признал его виновным и назначил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Общая сумма штрафов, присужденных Грекову, составила 400 млн рублей. Региональная прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким и подала апелляцию. Приговор обжаловал и сам Греков. Осужденный вице-губернатор попросил освободить его от наказания из-за службы на СВО.

Рязанский областной суд изменил приговор и сократил срок наказания до 16 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима.

