Суд Рязани продлил владельцу турлатовской свалки Дееву срок содержания в СИЗО

Владельцу турлатовской свалки Валерию и его сыну Алексею продлили срок содержания в СИЗО на три месяца. Деевы останутся под стражей до 30 января 2026 года включительно. Отмечается, что суд не удовлетворил ходатайства подсудимых об изменении меры пресечения на домашний арест или залог. Предприниматель Валерий Деев является собственником мусорного полигона, который располагается на Ряжском шоссе около поселка Строитель. В августе 2023 года его вместе с сыном Алексеем Деевым и партнером по бизнесу Дмитрием Максимовым задержали. Им предъявили обвинение в нарушении правил обращения с промышленными отходами и незаконной приемке на полигоне твердых бытовых отходов.

В Октябрьском районном суде Рязани Валерию Дееву и его сыну Алексею Дееву продлили срок содержания в СИЗО. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе ведомства.

Владельцу турлатовской свалки Валерию и его сыну Алексею продлили срок содержания в СИЗО на три месяца. Деевы останутся под стражей до 30 января 2026 года включительно.

Отмечается, что суд не удовлетворил ходатайства подсудимых об изменении меры пресечения на домашний арест или залог.

Предприниматель Валерий Деев является собственником мусорного полигона, который располагается на Ряжском шоссе около поселка Строитель. В августе 2023 года его вместе с сыном Алексеем Деевым и партнером по бизнесу Дмитрием Максимовым задержали. Им предъявили обвинение в нарушении правил обращения с промышленными отходами и незаконной приемке на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, в октябре 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к ООО «Экошлак» и ЗАО «Экоресурс» и потребовала закрыть турлатовскую свалку, так как на ней нашли отходы 3 и 4 классов опасности. На суде представители ответчика заявили, что отходы завезли предыдущие хозяева свалки, а нынешние владельцы не приобретали на них право собственности.

Позже в Рязани завершили рассмотрение дела в отношении собственника и арендатора турлатовской свалки. Суд запретил использовать полигон и потребовал очистить его территорию от отходов.

В 2020 году турлатовская свалка продолжила работать и перешла к новому собственнику — от ЗАО «Экоресурс» к ООО «Стилар». По данным из открытых источников, фирма занимается обработкой отходов и лома цветных металлов. Совладельцем ООО «Стилар» является Наталья Деева — жена владельца свалки Валерия Деева и мать замдиректора ООО «Экошлак» Алексея Деева. В июне 2025 года суд признал бывшего собственника турлатовской свалки ЗАО «Экоресурс» банкротом из-за непогашенной задолженности.

Позже стало известно, что по иску рязанской прокуратуры с арендатором турлатовской свалки досрочно расторгли договор на использование земель. На землях, находящихся в федеральной собственности, выявили факты размещения отходов различных классов опасности.

Подробнее о работе турлатовской свалки можно прочитать в публикации РЗН. Инфо.