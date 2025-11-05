Солотчинское шоссе из-за ДТП встало в пробку
Авария случилась утром в среду, 5 ноября. Столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП затор образовался от моста через Оку в сторону города. Данных о пострадавших нет. Официально информацию не комментировали.
