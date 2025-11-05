Собственника земельного участка в Рязанской области оштрафовали на 100 тысяч

СПК «Вышгородский» принадлежат земельные участки общей площадью 12,8 га в Рязанском районе. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку и установили нарушения. Юрлицо привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (использование участка не по назначению) и вынесли ему предупреждение. Собственника обязали устранить нарушения до середины июля 2025 года. Однако он не сделал этого.

Собственника земельного участка в Рязанской области оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора направило дело мировому судье, который признал СПК «Вышгородский» виновным и назначил штраф 100 тысяч рублей.