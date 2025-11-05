Shaman и Екатерина Мизулина поженились в Донецке

Молодожены были одеты в рубашки цвета хаки, напоминающие китель. По данным Telegram-канала «Москва сейчас», свадебные образы обошлись паре в 300 000 рублей. На регистрации присутствовал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также они посетили местный храм святых благоверных Петра и Февронии, которые являются покровителями семьи и брака, и получили благословение на будущее от клирика.