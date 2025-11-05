С начала года у рязанцев конфисковали имущества на 163 млн рублей

За этот период у пьяных водителей изъяли 75 транспортных средств. Кроме того, конфискации подлежат деньги, ценности, имущество, полученные преступным путем, предметы незаконного перемещения через границу, доходы от такого имущества, а также орудия и средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. С января по сентябрь 2025 года судами области при рассмотрении 177 уголовных дел вынесено решение о конфискации имущества и доходов.

