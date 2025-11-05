Рязанский театр драмы представил спектакль «Есенин» на фестивале в Таиланде
Рязанский театр драмы представил свою новую постановку «Есенин» на Международном фестивале «Слово о русском сердце», который проходит в Таиланде. Об этом сообщила пресс-служба театра. В постановке приняли участие актеры Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Юрий Мотков, Вячеслав Мельник, Анастасия Дягилева и Сергей Леонтьев, чей голос звучит в спектакле. Фестиваль «Слово о русском сердце» организован при поддержке Фонда президентских грантов. Возрастное ограничение 6+.
Фото: рязанский театр драмы