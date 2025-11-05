Рязанская область заняла 52 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Средний размер ипотечного кредита в Рязанской области составил четыре миллиона рублей. Размер платежа — 70,9 тысяч рублей. Отношение этой суммы к средней зарплате в регионе — 58,7%. Лидерами рейтинга стали Чукотка и Ямало-Ненецкий округ, замыкают список Калмыкия и Северная Осетия — Алания.