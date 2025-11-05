Рязанец хотел убить сожительницу и ее дочь
В отдел обратилась 18-летняя местная жительница и сообщила, что дома мамин сожитель угрожает убить их. На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что к угрозе убийством причастен 43-летний рязанец. Возбуждено уголовное дело.
