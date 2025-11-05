Рязанцы снова пожаловались на незавершенные работы на улице Костычева

Об этом в редакцию РЗН. инфо 5 ноября сообщили читатели. По их словам, у дома № 14 корпус 1 на улице Костычева два месяца назад раскопали котлован. Вокруг него скопился мусор, который мешает пешеходам и машинам. О проблеме рязанцы уже сообщали в редакцию 29 октября. Спустя неделю, по их словам, ситуация не изменилась.

Рязанцы снова пожаловались на незавершенные работы на улице Костычева. Об этом в редакцию РЗН. инфо 5 ноября сообщили читатели.

По их словам, у дома № 14 корпус 1 на улице Костычева два месяца назад раскопали котлован. Вокруг него скопился мусор, который, как отмечали рязанцы, мешает пешеходам и машинам.

О проблеме местные жители уже сообщали в редакцию 29 октября. Спустя неделю, по их словам, ситуация не изменилась.