Рязанцев предупредили об отлове бездомных собак в Шиловском районе

Рязанцев предупредили об отлове бездомных собак, который пройдет 5 ноября в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. В связи местных жителей просят держать своих питомцев на привязи или огражденной территории, а при выгуле с поводка не отпускать. Животные, оставленные без присмотра, будут считаться безнадзорными и подлежат отлову.

