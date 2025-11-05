Рязанцев предупредили об отключении воды на семи улицах

В Рыбном с 10:00 5 ноября отключат воду на следующих улицах: Электротяговая; Спортивная; Советская; Пирогова; Каштановая; Светлая; Лермонтова. Отключение связано с ремонтными работами. Когда включат воду, в посте не указано.