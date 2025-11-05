Рязанцев предупредили об отключении воды на семи улицах
Жителей Рыбного предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в соцсетях райадминистрации.
В Рыбном с 10:00 5 ноября отключат воду на следующих улицах:
- Электротяговая;
- Спортивная;
- Советская;
- Пирогова;
- Каштановая;
- Светлая;
- Лермонтова.
Отключение связано с ремонтными работами. Когда включат воду, в посте не указано.