Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
968
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 745
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 742
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 384
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанцам сообщили о ревакцинации для профилактики опасных инфекций
Рязанцам сообщили о ревакцинации для профилактики опасных инфекций. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что иммунитет со временем ослабевает.

Какие прививки нужно делать взрослым:

  • Дифтерия и столбняк — ревакцинация каждые 10 лет;
  • Корь — всем с 18 до 35 лет (и группам риска до 55 лет), кто не привит и не болел;
  • Краснуха — девушкам 18-25 лет, не привитым и не болевшим;
  • Гепатит B — всем не привитым ранее взрослым до 55 лет;
  • Грипп — ежегодно (определённым категориям).

По эпидемическим показаниям проводят вакцинацию против:

  • Клещевого энцефалита;
  • Жёлтой лихорадки;
  • Гепатита A;
  • Бешенства;
  • Брюшного тифа и других инфекций.