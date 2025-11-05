Рязанцам рассказали об аномально теплых предстоящих выходных

Жителям Центральной России рассказали об аномально теплых предстоящих выходных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста Татьяну Позднякову.

Температура воздуха будет на пять градусов выше нормы и достигнет +10 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Однако теплая погода продержится недолго. Уже вторая декада ноября будет с отрицательной температурой в ночное время, а среднесуточные значения приблизятся к климатической норме.