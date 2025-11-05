Рязанца осудят за хранение 1,6 килограмма наркотиков

По версии следствия, летом 2025 года обвиняемый обнаружил кусты дикорастущего наркотического растения и сорвал его части. Злоумышленник хранил дома для личного употребления более 1,6 килограмма запрещенных веществ. Преступную деятельность пресекли полицейские. Уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) направлено в Сараевский райсуд.

Жителя Сараевского района осудят за хранение наркотиков. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, летом 2025 года обвиняемый обнаружил кусты дикорастущего наркотического растения и сорвал его части. Злоумышленник хранил дома для личного употребления более 1,6 килограмма запрещенных веществ.

Преступную деятельность пресекли полицейские.

Уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств) направлено в Сараевский райсуд.