Россиянам рассказали, кому нельзя есть киви

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина рассказала, кому нельзя есть киви. Об этом она 5 ноября сообщила РИА Новости.

По словам врача, киви не рекомендуется есть людям с гастритом и язвенной болезнью желудка. Высокая кислотность продукта может вызвать изжогу и раздражение слизистой, отметила она.

Кроме того, Елена Пехотина предупредила о появлении возможных аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.

Уточняется, что всего в день можно съесть один-два плода.