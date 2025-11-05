Россиянам рассказали, кому нельзя есть киви
Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина рассказала, кому нельзя есть киви. Об этом она 5 ноября сообщила РИА Новости.
По словам врача, киви не рекомендуется есть людям с гастритом и язвенной болезнью желудка. Высокая кислотность продукта может вызвать изжогу и раздражение слизистой, отметила она.
Кроме того, Елена Пехотина предупредила о появлении возможных аллергических реакций у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.
Уточняется, что всего в день можно съесть один-два плода.