Россиянам рассказали, каков будет размер пособия по беременности в 2026 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит свыше 955 тысяч рублей, рассказал ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков. По его словам, с 2023 по 2026 год максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза благодаря преобразованиям в системе социального страхования. Речь идет об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении единой облагаемой базы страховых взносов. Достаточно двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы рассчитать пособие исходя из полного среднего заработка. Чирков подчеркнул, что именно легальный статус занятости является решающим фактором, определяющим не право на получение пособия, а также его максимально возможный размер.

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит свыше 955 тысяч рублей, рассказал ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, с 2023 по 2026 год максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза благодаря преобразованиям в системе социального страхования. Речь идет об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении единой облагаемой базы страховых взносов.

Достаточно двух календарных лет официального трудового стажа, предшествующих году выхода в декретный отпуск, чтобы рассчитать пособие исходя из полного среднего заработка.

Чирков подчеркнул, что именно легальный статус занятости является решающим фактором, определяющим не право на получение пособия, а также его максимально возможный размер.