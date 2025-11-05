Россиянам предрекли эпидемию гриппа

По словам вирусологов, эпидемия начнётся в декабре, а пик заболеваемости ожидается после новогодних праздников. Также выяснилось, что в России за неделю удвоилось число заболевших гриппом, однако пока заболеваемость находится на сезонном уровне. На сегодняшний день от гриппа привиты более 53,3 миллионов граждан (36% населения страны).