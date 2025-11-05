Россиян предупредили о повышении на 5-10% цен на связь

В 2026 году большинство российских телеком-операторов планируют повысить цены на услуги связи. По опросу компании Telecom Daily, 96% операторов собираются увеличить тарифы на мобильную связь, интернет и телевидение, передает «Абзац». Из них 48% рассматривают повышение цен на 5-10%, а 16% могут поднять тарифы более чем на 10%. Особенно сильно могут вырасти цены на комплексные пакеты услуг и аренду защищенных каналов для бизнеса. Рост цен связан с инфляцией и трудностями в развитии сетей, включая проблемы с доступом к технологиям и логистикой.

Также в России вступил в силу запрет на оформление более 20 сим-карт на одного человека. Если лимит будет превышен, лишние номера заблокируют.

Кроме того, операторы должны завершить проверку данных абонентов, которые заключили договоры до 1 апреля. Если данные не удастся подтвердить, услуги связи будут отключены. Эти меры направлены на борьбу с мошенниками.