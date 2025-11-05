Россиян предупредили о мошенниках, представляющихся налоговой

Мошенники разработали новый способ обмана граждан, представляясь сотрудниками налоговой инспекции. Как сообщает РИА «Новости», юрист Елена Браун рассказала о схеме, в которой злоумышленники звонят жертвам и сообщают о неучтенных налогах или ошибках в налоговых декларациях. Аферисты убеждают людей зайти в личный кабинет на «Госуслугах» для проверки якобы поступившего запроса от Федеральной налоговой службы (ФНС). Когда жертва не находит такого запроса, мошенники предлагают «сопоставить данные» с порталом налоговой службы и просят ввести код из СМС-сообщения. После этого они получают доступ к банковским счетам жертвы.

Чтобы усилить страх и давление на собеседника, мошенники угрожают уголовной ответственностью, утверждая, что деньги жертвы использовались для финансирования запрещенных организаций.

Юристы напоминают, что ФНС не осуществляет звонки и не отправляет сообщения в мессенджерах. Вся официальная переписка ведется исключительно через личный кабинет налогоплательщика.