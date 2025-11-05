Россиян на «Госуслугах» начнут уведомлять о пропавших людях

С 2026 года на Едином портале Госуслуг будет запущен новый сервис, позволяющий пользователям получать уведомления о пропавших людях. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По словам министра, каждый пользователь «Госуслуг» сможет дать согласие на получение уведомлений и участвовать в поисках. Уведомления будут приходить через мобильное приложение в зависимости от территории, где проводятся поисковые мероприятия. Эта функция не будет включена по умолчанию, и пользователи смогут самостоятельно принять решение о подписке на уведомления. В министерстве уверены, что такая инициатива значительно увеличит количество участников поисков пропавших людей и поможет в спасении жизней.

С 2026 года на Едином портале Госуслуг будет запущен новый сервис, позволяющий пользователям получать уведомления о пропавших людях. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По словам министра, каждый пользователь «Госуслуг» сможет дать согласие на получение уведомлений и участвовать в поисках. Уведомления будут приходить через мобильное приложение в зависимости от территории, где проводятся поисковые мероприятия. Эта функция не будет включена по умолчанию, и пользователи смогут самостоятельно принять решение о подписке на уведомления.

В министерстве уверены, что такая инициатива значительно увеличит количество участников поисков пропавших людей и поможет в спасении жизней.