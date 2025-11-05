Путин поручил объявить 2026 годом единства народов России
Президент поручил подготовить все нужные для этого документы. Об этом его попросили казаки, на что Путин ответил: «Так и сделаем». Также президент предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.
