Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
968
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 745
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 742
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 384
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Путин поручил объявить 2026 годом единства народов России
Президент поручил подготовить все нужные для этого документы. Об этом его попросили казаки, на что Путин ответил: «Так и сделаем». Также президент предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.

Путин поручил объявить 2026 годом единства народов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент поручил подготовить все нужные для этого документы.

Об этом его попросили казаки, на что Путин ответил: «Так и сделаем». Также президент предложил создать правительственную комиссию по межнациональным отношениям.