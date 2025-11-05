Прокуратура потребовала устранить дефекты на дороге на улице Зубковой в Рязани

На участке проезжей части улицы Зубковой между домами №№ 26, 26 корпус 1, 26 корпус, А и 26 корпус Г обнаружили дефекты дорожного покрытия. Они создают препятствия для передвижения маломобильных граждан, сообщили в прокуратуре. Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани внесли представление.

Ранее в мэрии анонсировали капремонт дороги на улице Зубковой.