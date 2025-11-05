Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
902
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 594
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 655
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 242
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на врача эндокринолога Дарью Хайкину.

Одним из лучших осенних суперфудов она назвала квашеную капусту, содержащую пробиотики и витамин С.

Полезно добавить в меню ягоды, в том числе замороженные, и источники омега-3 жирных кислот, такие как рыба и орехи.

Среди фруктов врач выделила айву, грушу и богатый антиоксидантами гранат.