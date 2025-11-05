Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Одним из лучших осенних суперфудов специалист назвала квашеную капусту, содержащую пробиотики и витамин С. Полезно добавить в меню ягоды, в том числе замороженные, и источники омега-3 жирных кислот, такие как рыба и орехи. Среди фруктов врач выделила айву, грушу и богатый антиоксидантами гранат.
