Над российскими регионами сбили 40 украинских БПЛА

11 БПЛА самолетного типа перехватили над Воронежской областью, восемь — над Ростовской областью. По шесть беспилотников уничтожили над Курской областью и Крымом. Еще пять сбили над Брянской областью. Над Белгородской и Орловской областями перехватили по два БПЛА.

